GIORGIO VANNI esce con UNO DI NOI

(Di venerdì 27 settembre 2024) La raccolta delle hit più amate del re indiscusso delle sigle dei cartoni animati, per la prima volta in vinile, che contiene il fantastico inedito UNO DI NOI fuori il 1° novembre per Sony Music Italy, e da oggi 27 settembre 2024 in pre-order.