Giorgia Meloni cancella le armi | così la premier comincia a cambiare idea sull’Ucraina

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha un problema con l’Ucraina. Anche se ufficialmente «la linea del governo non cambia». Laha lasciato un giorno prima New York decidendodi partecipare soltanto in videocollegamento all’incontro di Joe Biden con Volodymyr Zelensky. Poi è arrivato il comunicato congiunto. E, subito dopo, una nota di Palazzo Chigi sull’evento. Nel testo finale degli alleati si legge chiara e tonda la determinazione a «fornire sostegno militare all’Ucraina». In quello dell’Italia il riferimento al sostegno militare non c’è. C’è invece l’«assistenza economica» e «l’attenzione alle riforme». Le riforme, non le. E la ragione della «timidezza» dellariguardo l’argomento è una e soltanto una: i sondaggi. Ucraina, sondaggi e centrodestra Negli anni il sostegno a Kiev da parte delle opinioni pubbliche occidentali si è infatti via via raffreddato.