Gigi Buffon e Ilaria D' Amico sposi | la cerimonia a Lucca il 28 settembre la festa in Versilia il 29

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutto pronto per il matrimonio tra l'ex calciatore e la giornalista, in coppia dal 2013. Al «sì» civile seguirà una piccolacon pochi intimi, mentre il giorno dopo si terrà un party in grande con gli amici. Tutto quello che sappiamo finora