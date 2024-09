Genoa-Juventus probabili formazioni | rossoblu contati Motta non cambia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si giocherà a porte chiuse, la decisione verrà ufficializzata oggi e quindi non ci sarà il pubblico ad assistere a un match delicato per entrambe. Il Grifone arriva alla sfida senza vittorie da quattro partita e con il derby perso mercoledì ai rigori in Coppa Italia. La Vecchia