Genoa-Juve si giocherà a porte chiuse Ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Turno senza pubblico sia per i rossoblù che per i blucerchiati al Ferraris a seguito degli scontri fra tifosi nel derby di Coppa Italia vinto dagli uomini di Sottil. A entrambe le tifoserie vietate le prossime tre trasferte. Vandalizzato il murales in onore di Vialli