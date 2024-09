Gallant aumentiamo gli attacchi contro Hezbollah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Abbiamo colpitomolto duramente, in particolare nelle ultime settimane. Continueremo e aumenteremo questo sforzo: abbiamo in programma di portare sicurezza nelle città a nord e di far tornare a casa coloro che sono stati evacuati". Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa israeliano, Yoav, in un videomessaggio dalla città del nord di Safed, presa di mira da una serie dimissilistici dinegli ultimi giorni.