Furrer non ce l’ha fatta la ciclista svizzera è morta

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “E’ con grande tristezza che l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada e di Paraciclismo su Strada di Zurigo () hanno appreso della tragica notizia della morte della giovaneMuriel”. Questa la nota della stessa UCI. La elvetica, 18enne, che ieri era caduta rovinosamente durante la gara su strada Juniores femminile della competizione iridata, aveva riportato un grave trauma cranico ed era stata trasportata in elicottero in ospedale in condizioni molto critiche.oggi all’Ospedale Universitario di Zurigo.“L’UCI e il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada e di Paraciclismo su Strada porgono le loro sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e alla sua Federazionedi Ciclismo.