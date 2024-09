Fuga di monossido | paura per una famiglia con bimbi piccoli a Milano

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un bambino intossicato in casa. Forse unadi gas. Scatta l'allarme e nell'edificio, un condominio in via Noale 11, in zona Baggio a, arrivano i vigili del fuoco e i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).Stando a quanto riferito dalle centrali operative