Fu investito mentre attraversava la strada muore dopo due giorni

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non ce l’ha fatta, Giovanni Pistani. L’uomo, 81 anni residente a Ferrara, era rimasto vittima di un incidente martedì 24 in via Borgo Punta.stava attraversando la, all’altezza dell’attraversamento pedonale nei pressi dell’intersezione con via Magnoni, era infatti statoda