Frutta verdura e una pistola | arrestato Santo Lo Duca

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unaa tamburo calibro4: è stata trovata in una cassetta dellaposta in vendita in un negozio diLo. L'uomo, fratello del boss Giovanni che è al 41bis, è statodalla Squadra mobile ieri pomeriggio. Gli agenti hanno effettuato controlli alla rivendita di