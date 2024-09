FRATELLI DI CROZZA | SU NOVE LA NUOVA STAGIONE TRA IMITAZIONI GENIALI E SATIRA BRILLANTE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 27 settembre 2024) Maurizio, l’artista più camaleontico della tv, torna con la sua impareggiabileda venerdì 27 settembre sulcon “di”. Da venerdì 27 settembre in prima serata sule in streaming su Discovery+, si riaccendono i riflettori del suo one man show di successo,di, che nell’ultimaè stato spesso tra i programmi più visti del venerdì sera. Tra i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete, Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, protagonisti di un inaspettato ‘dissing’, passando per il neo ministro della Cultura Alessandro Giuli.