Fratelli di Crozza Meloni | Elon è contenuto nella parola M-ELON-I lo senti? Due anime che collimano siamo come Lilli e il Vagabondo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024)nuova puntata della nuova stagione di “di”, in onda ogni venerdì in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+, Maurizioveste i panni della premierper commentare la sua nuova amichevole alleanza conMusk: «Ammazza che maschio Musk! Io e