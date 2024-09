Frangia avvenieristica che non passa inosservata per Cardi B alla sfilata di Mugler

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024) In prima filadiB ha sfoggiato unaobliqua extra dark. Ispirata a quelle sfilate in passerella, il taglio voluto da Casey Cadwder, direttore creativo della maison, ha un allure futuristico in un nero profondo effetto glow. A completare il look della cantante, un trucco che enfatizza le labbra disegnandone solo il contorno di nero. In netto contrasto con il make up nude.