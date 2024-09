Forza l’ingresso del bar e manda in frantumi vetrina | via col registratore di cassa

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di venerdì 27 settembre 2024) LEVERANO – Avrebbe agito in solitudine il soggetto che, nella nottata, si è presentato incappucciato all’esterno di un bar a Leverano,ndondo inuna, per addentrarsi all’interno dell’esercizio e portare via ildi.Nel mirino del