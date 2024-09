Formia Tentato omicidio Gustavo Bardellino rinviato a giudizio Giuseppe Favoccia

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 27 settembre 2024)– L’arma trovatagli all’interno della sua abitazione in località Mergataro a– secondo gli inquirenti – sarebbe stata utilizzata il 15 febbraio 2022 per ucciderenel luogo in cui lavorava, la concessionaria “Autobuonerba” in località Gianola., di 74 anni, dal 5 febbraio 2025 dovrà affrontare davanti il giudice monocratico L'articoloTemporeale Quotidiano.