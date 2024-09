Film Vermiglio | un mondo antico fatto di passioni natura e identità

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 27 settembre 2024) Life&People.it ‘Un incanto’, così definisce illa bella recensione di Francesco Boille a proposito della pellicola che rappresenterà l’Italia davanti all’Academy per ottenere una nomination all’Oscar come migliorstraniero. Si tratta del primo lungometraggio narrativo della regista trentina Maura Delpero, già conosciuta e apprezzata nel panorama cinematografico internazionale per il suo documentario Maternal del 2019. Con, Delpero si immerge ancora una volta in una storia potente, profondamente femminile e densa di simbolismi, esplorando il legame tra l’ineluttabile – rappresentato dalle splendide ma spaventose montagne che sono sfondo e personaggio chiave – e l’animo umano.