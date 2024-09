Festival Treccani al via a Leccoi vocabolari scoprono il sesso negli anni ’60

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (askanews) – In occasione deldella lingua italiana che si tiene da oggi a domenica a di Lecco la linguista Valeria Della Valle ripercorre l’interessante storia del termine sessismo registrato neia partire dagli’80 per denunciare le discriminazioni di genere La battaglia contro la discriminazione di genere ha bisogno anche del sostegno linguistico e la parola sessismo, protagonista oggi del dibattito sociale e presente sempre più spesso in tutti i media, ha trovato riscontro ufficiale neia partire dagli’80, in particolare, tra gli altri, nelo della lingua Italiana, pubblicato tra il 1986 e il 1994.