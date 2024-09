Ferrara 44enne muore schiacciato dalla sua auto | avrebbe tentato di sollevarla con il cric

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unè morto oggi, venerdì 27 settembre, dopo essere rimastosua. È accaduto a Boara, frazione di, in Emilia-Romagna. Stando a una prima ricostruzione, ora al vaglio degli inquirenti, l’uomo, di origini pakistane, stava percorrendo a bordo del suo veicolo una strada di campagna. All’improvviso la Opel Zafira, sulla quale viaggiava insieme a 4 connazionali, scrive il Corriere della Sera, si è fermata e lui è sceso per controllare cosa fosse successo. Con ilk ha cercato di sollevare la vettura da terra, si è sdraiato sotto per iniziare a verificare cosa non stesse funzionando, ma non trovandosi sull’asfalto il terreno ha ceduto e ilè rimasto. Un agricoltore, poco distante ha visto la scena, ha raggiunto l’uomo e ha cercato di spostare il veicolo ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo.