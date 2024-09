Fermato a bordo di una bici elettrica del valore di mille euro e denunciato per ricettazione | ora si cerca il proprietario

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di venerdì 27 settembre 2024)in stato di libertà perdai carabinieri del Nor (Nucleo operativo radiomobile) un uomo di origine marocchine già noto alle forze dell’ordine: il 29enne non è stato in grado di dare giustificazione del possesso di unaclettadeldi