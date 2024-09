FC 25 Evoluzione Sovraccarico

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ecco una guida completa dedicata all’denominata “” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 24 settembre. Assegna un bonus generale alle statistiche a un oggetto giocatore a tua scelta per aumentarne gli attributi e migliorarne il rendimento in ogni zona del campo.