Elezioni Regionali entro il 19 ottobre le candidature degli aspiranti scrutatori

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sono pubblicate sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page, tutte le informazioni utili per i cittadini maggiorenni, residenti a Piacenza e iscritti all’Albo comunale, che desiderino segnalare la propria disponibilità a prestare servizio ai seggi in