Elevation | il trailer dell’horror sci fi con Anthony Mackie

(Di venerdì 27 settembre 2024) E’ da poco on line ildi, il nuovo sci fi a forti connotati horror interpretato da, attore e produttore americano noto anche per aver interpretato Falcon nel nel Marvel Cinematic Universe.è ambientato in un futuro post apocalittico popolato da mostruose e fameliche creature, questa la sinossi. un padre single e due donne si avventurano fuori dalla sicurezza delle loro case per affrontare creature mostruose per salvare la vita di un ragazzino.è stato diretto da George Nolfi e scritto da John Glenn, Kenny Ryan e Jacob Roman. Lyrical Media, Inspire Entertainment, King’s Ransom Media e Story Ink hanno prodotto il film, mentre fungono da produttoriinsieme al regista George Nolfi, John Glenn, Alex Black, Jeremy Kipp Walker, Joel Viertel e Brad Fuller.