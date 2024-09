Ecco le 100 migliori piccole e medie imprese dove lavorare in Europa

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Le organizzazioni italiane sono fuori dalla top 10 deiambienti di lavoro inper la categoria delle. È quanto emerge dall’edizione 2024 del ranking Best Small & Medium Workplaces in Europe stilato da Great Place to Work, organizzazione di ricerca e consulenza leader a livello mondiale per