Eboli rissa tra ambulanti | lotta ai posti migliori in vista della festa di Santi Cosma e Damiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ieri pomeriggio, 26 settembre 2024, intorno alle 14, si è verificata unatrastranieri ed italiani a, scatenata dalla competizione per iin occasionedi. Con l’apertura dell’areavilla centrale, i venditori si sono affrettati a occupare gli stalli più favorevoli. Un ambulante ha dichiarato, come riportato da La Città e da SalernoToday, che inon erano stati assegnati in anticipo: “Chi arrivava prima si prendeva gli stalli“. Quest’anno, la disponibilità di spazi era limitata poiché partepiazza era riservata a un’iniziativa organizzata dal Forum Giovani e dal Comune. Segui ZON.IT su Google News.