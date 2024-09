Eatinero Food Truck Festival | lo street food bresciano per il decimo anno a Cremona

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Loche fa la storia anche in trasferta: nel weekend la decima edizione per. Il countdown è cosa seria: l’evento andrà in scena a partire da venerdì 27 settembre, dalle 18 alle 24, per proseguire poi anche sabato (dalle 11 alle 24) e