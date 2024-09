È storia per il Milan Futuro mister Bonera fa festa | Contento di aver subito gol

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilha ottenuto la sua prima vittoria storica in Serie C, battendo la SPAL con il risultato di 2 a 1, grazie ai gol di Hodzic e Chaka Traoré. L'allenatore, intervistato daTV, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo: “È stata una partita complicata che