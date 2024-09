E’ morta Maggie Smith | l’attrice aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di venerdì 27 settembre 2024)britca con due premi Oscar, èall’età di 89. Avrebbe compiuto 90il 28 dicembre. Nata nel 1934 a Ilford, quartiere di Londra, ha segnato la storia del cinema con due premi Oscar: uno nel 1970 come miglior attrice e un altro nel 1979 come miglior attrice non protagonista. E’89L'Identità.