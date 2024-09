Droga chiuso locale per 10 giorni a Castellammare di Stabia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore di Napoli, su proposta dei Carabinieri didi(Napoli), ha disposto la sospensione per diecidelle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’attività di esercizio di vicinato nei confronti di un bar didi. Il primo agosto, i militari dellaStazione avevano controllato un bar della zona e, a seguito di perquisizione, avevano rinvenuto circa sessanta grammi di marijuana, celata in vari punti dell’esercizio commerciale e diverso materiale per il confezionamento della. E ancora, sotto la vetrina degli alimenti avevano trovato tre artifizi pirotecnici. Per tali motivi due fratelli, soci dell’attività commerciale, erano stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciati per detenzione illegale di esplosivi.