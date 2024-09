Disastro Atac l’aumento del biglietto è inevitabile | ma i soldi mancano per colpa di Rocca e Meloni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Comune di Roma non haa sufficienza per finanziaree dal Governo non arriva alcuna risorsa aggiuntiva per la Capitale e il Fondo Nazionale Trasporti è bloccato da anni. Per reperire gli stanziamenti necessari, la scelta sembra: aumento del costo deloppure la cancellazione totale delle agevolazioni per anziani, studenti e fasce deboli della popolazione di Roma?