Del Debbio fulmina il re dei maranza | il botta e risposta cult | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Baby gang, microcriminalità e italiani di seconda generazione. A Dritto e rovescio si torna a parlare delle bande di giovani ormai fuori controllo in molte città d'Italia, Milano in testa. Nella trasmissione condotto da Paolo Delsu Rete 4, giovedì 26 settembre, in studio c'è anche tale "re dei", famoso sui social come cantore delle gesta di questi gruppi solitamente composti da italiani di origine nordafricana. Si parla dell'abitudine di moltidi gitare armati di coltello: "Magari mi ammazzano una volta per strada come può succedere a chiunque però non sento il bisogno di portarmi un coltello in tasca, perché non frequento ambienti dove penso che ci sia gente che probabilmente mi accoltella", commenta il giornalista.