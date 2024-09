Dai classici al circo contemporaneo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sono nove i titoli in programma al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia. A inaugurare sarà Il giuocatore di Carlo Goldoni, diretto da Roberto Valerio; a seguire Erodiàs + Mater Strangosciàs di Sandro Lombardi con Anna Della Rosa; Arlecchino muto per spavento della compagnia Stivalaccio Teatro; fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo stivale di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo; Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità di Mario Perrotta; Frammenti di infinito. Tre Atti per le lucciole del danzatore Aristide Rontini (foto). La stagione si chiude con lo spettacolo diBello!, realizzato dal performer Francesco Sgrò. Ert conferma il servizio navette verso Modena e Bologna per Il risveglio di Pippo Delbono e Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton ?echov con la regia di Peter Stein.