Da Hamas a Gaza solo guerriglia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'esercito israeliano ritiene chesia stato sconfitto militarmente in tutta la Striscia die che ora sia un gruppo terroristico diche richiederà ancora del tempo per essere smantellato.non è più lo stesso gruppo terroristico che era prima del 7 ottobre, in termini