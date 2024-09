Crediti deteriorati salgono in Europa ma in Italia scendono | il report di Banca Ifis

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Serve un “salto in lungo nella sostenibilità sociale”. Per il presidente di, Ernesto Fürstenberg Fassio, l’industria dei(Npl) deve fare un passo in avanti: “Bisogna rafforzare l’approccio degli operatori al social banking per favorire l’inclusione”. Proprio deidelle banche europee ene si è parlato con la presentazione del rapporto disul tema. Aprendo i lavori dello ‘Npl Meeting 2024’ a Cernobbio, Fürstenberg Fassio sottolinea che “l’industria degli Npl ha fatto un cambio di passo prendendo piena consapevolezza del proprio ruolo”. E “lo ha fatto non solo nel costruire un sistema più sostenibile per tutti, ma anche nel favorire la re-inclusione finanziaria dei soggetti fragili attraverso modelli di recupero sostenibili”.