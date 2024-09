Corriere dello Sport – valore alle stelle ecco chi lo vuole

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-27 20:16:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Dopo un’estate sotto i riflettori del calciomercato, con il Milan sempre in agguato, Patrick Dorgu si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista, ma con una differenza: ora in tanti si sono accorti delle sue potenzialità e per questo aumenteranno anche le offerte dall’estero. Come raccontato, Corvino la scorsa estate ha spedito al mittente diverse proposte distanti dalla valutazione fatta sui 25 milioni di euro, consapevole del grandedel suo esterno e di un’asta internazionale pronta ad accendersi. L’exploit in Nazionale e l’interesse del Milan Danese, classe 2004, Dorgu ha avuto modo di farsi apprezzare anche con la maglia della sua Nazionale.