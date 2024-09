Convention Confartigianato energia e transizione Besseghini Arera | Investire in autoconsumo

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Il dialogo con le categorie e le associazioni di imprese è fondamentale per orientare le soluzioni: è una grande lezione che abbiamo tratto dalla fase della crisi energetica. Oggi questo dialogo è ancora più importante per la competitività, che diventa il faro”. Lo ha detto Stefano, presidente Autorità di Regolazione perReti e Ambiente (), a margine alla 20° edizione della‘Energies and TransitionHigh School’, realizzata in collaborazione con i suoi ConsorziCaem, CEnPI, Multi. L’evento, organizzato a Chia (Cagliari) dal 25 al 27 settembre, ha fatto il punto sulle strategie per sostenere artigiani e Pmi nel risparmio sui costi di elettricità e gas, anche puntando su efficienza e sostenibilità ambientale.