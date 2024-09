Colori e Spazi esterni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arredare gli: Colore, Funzionalità e Armonia con la Natura Oggi come ultimo articolo dedicato al colore ci dedichiamo all’arredo deglisoffermandoci sul giusto modo di renderli non solo esteticamente belli ma anche funzionali.Per l’outdoor come per l’indoor possiamo seguire alcune piccole regole che lirendono unici e confortevoli. Un continuum trainterni edcrea un ampio ed unico ambiente. Se siete nella fase di ristrutturazione e quindi dovete sostituire anche la pavimentazione, vi consigliamo di utilizzare la stessa tipologia di pavimento tra interno ed esterno ed ampie vetrate laddove le norme lo consentono. La prima regola fondamentale è quella di scegliere pochipreferibilmente legati a quelli utilizzati per gli interni per creare una sensazione di fluidità che ci farà percepire questipiù ampi.