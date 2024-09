Classifica FIMI dal 20 al 26 settembre 2024 | Lazza domina

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il primato della scorsa settimana nei singoli era soltanto un assaggio. Nellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 20 a giovedì 26si prende infatti tutta la scena e si impone al primo posto col singolo Fentanyl, cantato con Sfera Ebbasta, e col suo nuovo album Locura, direttamente al vertice. Un successo per il rapper, che è riuscito a conquistare tutte le prime 10 posizioni dei singoli (e non solo) con il suo ultimo lavoro. Ecco gli aggiornamenti.– I Singoli Le prime dieci posizioni dei singoli sono occupate dai singoli tratti da Locura, il nuovo album di. I brani hanno esordito tutti questa settimana, tranne Zeri in Più (Locura), featuring con Laura Pausini primo la scorsa settimana ed attualmente alla #4.