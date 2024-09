Cinema Pupi Avati | A Venezia con ‘L’orto americano’ ho prodotto tensione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 settembre 2024) A La Ragione: "Nel tempo ogni autore è diventato genere di sé stesso. C’è il genere Moretti, Amelio, Garrone" "Per me è stata la decima volta a. Un lungo percorso cominciato nel 1983 con il mio film 'Una gita scolastica', poi sono stato lì anche in veste di giurato. Ho anche fatto un film