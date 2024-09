Chi è Luk3 di Amici 24 Luca Pasquariello | il volto famoso da tenere d’occhio ex fidanzata e collaborazioni

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 27 settembre 2024), il cui vero nome è, è uno dei nuovi talenti di24. Nato a Marcianise, in Campania, il 3 marzo 2007,ha scelto il nome d’arteper il suo debutto nel mondo della musica. Chi èdi24è già unnoto sui social media, "Chi èdi24,: ilda, ex" L'articolo Chi èdi24,: ilda, exproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.