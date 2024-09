Centrosinistra Renzi Noi all’opposizione Conte stampella al governo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sul Cda Rai “la scelta del Pd era condivisa da tutti. Poisi è tirato indietro perchè lui è così: quando vede mezza poltrona ci si butta. Noi facciamo opposizione,fa la. E per un posto in cda va bene allearsi con chiunque. Del resto è la sua storia a dire questo: premier con Salvini e poi con Zingaretti, alleato del Pd ma complice di Fratelli d’Italia. I Cinque stelle erano un partito contro il sistema, oggi pur di sistemare qualcuno si alleano con chiunque”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, in una intervista alla Stampa. “La riforma della Rai del 2015 dava più poteri all’azionista e meno ai partiti – prosegue -. E dava un posto ai dipendenti nel cda, prima volta in Italia. Se que sta legge non va bene, cambiamola. Però niente ipocrisie per favore. Io non ho usato questa legge., Dra ghi, Meloni si.