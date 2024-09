Centro storico | approvato il progetto per il parcheggio multipiano nell' ex caserma Artale

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Giunta comunale ha, in linea tecnica, ildi fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di unpubblicoall’angolo tra via Derna e via Nicola Pisano, nel quartiere Santa Maria. L’intervento ha un costo previsto di circa 3,5 milioni di euro