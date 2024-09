Centanni si prende la fascia da capitano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) «Non nascondo che ci tenevo molto a questa nomina per il percorso fatto nelle ultime due stagioni, sono arrivato qui con la nomea di giocatore con la testa calda ma credo di aver dimostrato di essere maturato. Giocare a Fabriano richiede impegno e la massima dedizione, daspero di trasmettere questo al gruppo e di dare l’esempio». Queste sono le parole di Simonela sera della presentazione della Janus Basket Fabriano 2024-25 quando è stato nominato. Classe 1990, alla sua terza stagione con i colori di Fabriano,è pronto a vestire ladifiglia in un percorso di crescita e di una nomina arrivata dal gruppo. Il Gm Merloni commenta così la scelta: «Ilè una somma di valutazioni che spesso lasciamo fare anche alla squadra, unriconosciuto dall'interno e non imposto.