C’è del buono nel parco di Monza

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Saint Georges Premier si propone come una villeggiatura gastronomica a pochi chilometri da Milano. Un luogo affascinante e borghese con la consulenza in cucina dell’ex stellato Roberto Conti, che con l’aiuto dell’executive chef Davide Marcelli propone un menu elegante che non disdegna la tradizione (come nel Risotto allo Champagne) ma la rende più contemporanea