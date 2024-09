Carcere senza testa La direttrice è in malattia Il sindacato invoca la nomina di un reggente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) È uno dei carceri, anzi delle case circondariali, più grandi d’Italia, con una popolazione di 730 detenuti. Ha problemi di sovraffollamento ormai congeniti (la capienza dovrebbe essere di 411 detenuti), conosce spesso e volentieri criticità diffuse, rivolte, episodi di violenza e aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria, incendi, suicidi. Ha una sezione per detenuti psichiatrici molto impegnativa, visto che io medici a disposizione so pochi. Eppure – denunciano i sindacati – dal mese di luglio non hanno più unain funzione. La titolare, Cosima Buccoliero, molto apprezzata e con una pregressa esperienza in carceri modello come Bollate, ma anche al minorile Beccaria di Milano, è in. E i sindacati denunciano la necessità dire un