CANALE 5 | DILETTA LEOTTA RADDOPPIA E DOPO LA TALPA SI PRENDE L’ISOLA DEI FAMOSI?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 27 settembre 2024) Mediaset punta molto sulla brava e bella. La novità più attesa della stagione è infatti il suo debutto alla conduzione de “La”. Potrebbe essere solo l’inizio. Il reality che finalmente torna in tvuna lunga assenza è atteso nell’autunno di5, tra fine ottobre e novembre, salvo slittamenti perché i palinsesti sono mobili, si sa. “Ci sembra giusta per il prodotto moderno che stiamo per fare”, così Pier Silvio Berlusconi sulla sbarco dellasull’ammiraglia Mediaset alla presentazione dei palinsesti. Se “La” avrà un bel riscontro di ascolti, secondo il settimanale Oggi il Biscione vorrebbe affidarle “dei” che tornerà in primavera con un’edizione rinnovata. L'articolo5:LASIDEI? proviene da BUBINO.