Calciomercato Genoa SFUMA un grande attaccante Trattativa in salita e FIRMA con un altro club imminente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 settembre 2024)undopo l’infortunio di Ruslan Malinovskyi. Andrà a giocare per quella squadra Ilvedeva i rossoblu vicini a Yusuf Yazici:classe 1997 che doveva essere preso per compensare l’infortunio di Ruslan Malinovskyi. Nonostante il pressing dei rossoblu, lasi è dimostrata in. Secondo le informazioni