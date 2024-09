Calcio a 5 Italia vince la Dream Euro Cup | gli Azzurri sono campioni d’Europa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma – L’ha vinto la prima edizione dell’peo dia 5 per persone con problemi di salute mentale. La Nazionalena Crazy for Football si è aggiudicata laCup 2024, battendo in finale l’Ungheria 3-2, al Palazzetto dello sport. “Ci meritiamo questa vittoria- ha dichiarato il Ct Enrico Zanchini-, questi ragazzitre anni che lavorano a questo obiettivo e avete visto l’alto livello che hanno raggiunto. Questi ragazzi hanno diritto di fare sport di alto livello”. Per lo psichiatra e ideatore di Crazy for Football, Santo Rullo, “stati straordinari tutti e 150 i giocatori che hanno partecipato al torneo. Ci dispiace per chi ha perso ma si impara anche dalle sconfitte”.