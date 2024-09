Cade da un ponteggio a più di tre metri d' altezza 45enne in ospedale in codice rosso

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Stava lavorando su unl'operaio di 45 anni che a un certo punto, per motivi da chiarire, è caduto da un'di più di trea Rapallo.È successo verso mezzogiorno in via Giacomo Frantini. Sul posto la Croce Bianca di Rapallo con l'ambulanza e l'automedica Tango 2. Per