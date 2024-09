Buon compleanno Giulio coniglio alla Casa di Pulcinella

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di venerdì 27 settembre 2024) Saranno due giorni di condivisione e divertimento quelli che attendono i fan delpiù amato della letteratura per l’infanzia: domani sabato 28 e domenica 29 settembre, il Granteatrino porterà in scena “presenza di Nicoletta Costa, per bambini e