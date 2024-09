Borsa | l' Europa in cauto rialzo con la lente ai dati Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Borse europee tutte in, ma caute con laaimacro dagli Stati Uniti, mentre i future su Wall Street sono in rosso. I listini del Vecchio Continente sembrano aver messo in pausa il rally innescato dalle mosse economiche della Cina, da cui però continua a trarre beneficio il lusso. L'indice d'area, lo stoxx 600, è marginale +0,13% proprio con lo slancio della moda. Deboli i titoli industriali, finanziari e legati al farmaceutico. Milano segna un +0,33% con Moncler in vetta (+9,5%) dopo l'ingresso di Lvmh con il 10% nella holding di Remo Ruffini. Francoforte sale dello 0,18%, Parigi dello 0,14%. Senza grandi impatti il dato dell'inflazione che è migliorata a settembre, così come in Spagna con Madrid che è marginale a +0,06%. Londra si adegua al resto dei listini e registra un +0,25 per cento.